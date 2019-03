Vorarlberg hat die höchsten Mieten Österreichs

Vorarlberg hat die höchsten Mieten in Österreich, zumindest soweit Angebotspreise auf der Plattform Immowelt.at betroffen sind. So verteuerten sich die Angebote auf der Plattform im Jahresabstand um elf Prozent. Im Median (die Hälfte der Angebote ist teurer, die andere Hälfte billiger) werden nun in den Inseraten 14 Euro Gesamtmiete je Quadratmeter verlangt. Die boomende Wirtschaft habe in Kombination mit einer gegenüber der wachsenden Einwohnerzahl zu geringen Bautätigkeit die Preise in die Höhe getrieben. In Wien seien durch „die große Anzahl an fertiggestellten Wohnungen vermutlich noch größere Anstiege vermieden worden“, so Immowelt.