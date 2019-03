„Der Wal spülte mich mit Tonnen von Wasser heraus“

Die sensationellen Fotos, wie ein Taucher von einem Wal „gefressen“ wurde wie einst Jona in der biblischen Erzählung, gingen um die Welt. Einem Steirer waren die seltenen Aufnahmen geglückt - das „Opfer“ ist ein 51-jähriger Deutscher, der sagt: „Ich wusste sofort, was passierte.“ Nach nur drei Sekunden war der Spuk aber schon wieder vorbei: „Der Wal realisierte den Fehler und öffnete sein Maul, um mich freizulassen. Es fühlte sich an, als würde ich zusammen mit Tonnen von Wasser herausgespült.“