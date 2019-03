Luxus-Sportwagen aus Villach: Storch ist startklar

Ein Millionenbetrag wurde in Entwicklung und Fertigung investiert. Mit dem Markteintritt soll jetzt in Villach eine Manufaktur mit 30 Mitarbeitern aufgebaut werden und der Sportler in Serie gehen. Und der hat einiges auf dem Kasten: 1085 PS katapultieren den Boliden in 2,8 Sekunden auf 100 km/h, 1050 Newtonmeter, Topspeed 380 km/h.