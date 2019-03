Fasten: Wenn Verzicht zum Neubeginn wird

Jede Religion kennt Fastenzeiten, und auch Atheisten wollen Körper und Geist durch Verzicht dann und wann Gutes tun. Nach den ausschweifenden Gelagen im Fasching und vor den österlichen Festmahlen wird im Christentum gefastet – einerseits mit dem Magen, der bis Ostern der Tradition nach kein Fleisch und keine Eier bekommt, andererseits mit den Augen: Seit mehr als 1000 Jahren ist es in Kärnten üblich, mit Fastentüchern die Altäre zu verhüllen. Das älteste – es stammt aus 1458 – und mit knapp neun mal neun Metern größte Hungertuch Kärntens wird heuer im Dom zu Gurk aber nicht aufgezogen: Es wird in den Werkstätten des Bundesdenkmalamtes restauriert. Die rechte Hälfte ist in der Schatzkammer zu besichtigen.