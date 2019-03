Das Kurz(e) Ball-Resümee

Am Rosenmontag besuchte er den letzten Event, die Rudolfina Redoute in der Wiener Hofburg. Das G‘riss war groß, der Kanzler cool. „Bälle haben eine lange Tradition in Österreich und sind ein fixer Bestandteil der österreichischen Kultur“, so Kurz zur „Krone“ über seinen Ansporn dort adabei zu sein. „Ich wollte daher auch dieses Jahr wieder einige Bälle besuchen, wie unter anderem den Opernball, die Bauernbundbälle in Graz und Niederösterreich sowie die Rudolfina Redoute.“