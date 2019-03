Ungarn beendet provokante Anti-Juncker-Kampagne

Ungarns rechtskonservative Regierung will ihre umstrittene Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 15. März beenden - aber eine neue gegen dessen Vize Frans Timmermans starten. Letzteres kündigte Premier Viktor Orban an. Zugleich wehrte er sich gegen Forderungen, seine Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei (EVP) zu werfen und warnte vor weiteren Ausschlüssen. „In der nächsten Phase des Wahlkampfs werden Sie einen weiteren Akteur auf den Plakaten sehen: Herrn Timmermans“, erklärte Orban im Interview mit der deutschen Zeitung „Welt am Sonntag“.