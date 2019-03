Sicherungshaft: Rosenkranz fordert „Beruhigung“

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz ist am Samstag ausgerückt, um die Kritik an der von der Regierung geplanten Sicherungshaft herunterzuspielen. „Keine Sorge, es bleibt alles rechtsstaatlich. Es droht kein Demokratieabbau oder Ähnliches“, sagte Rosenkranz in der ORF-Radioreihe „Im Journal zu Gast“. Auch die Sorge, dass die Sicherungshaft ohne richterliche Verfügung verhängt werden könnte, verneinte Rosenkranz. Es werde eine „nachgeordnete richterliche Kontrolle geben“. Wann diese greifen soll, werde noch zu diskutieren sein. Vielleicht werde es einen Zwischenschritt mit einem Rechtsschutzbeauftragten geben. „Auch hier an alle: Beruhigung! Es wird nur eine verfassungskonforme Lösung geben“, so der Klubchef.