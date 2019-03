Anschober erbost: „Gesprächsverweigerung“ von Kurz

Staat verliert pro abgeschobenem Lehrling 100.000 Euro

Derzeit droht rund fast 700 Lehrlingen die Abschiebung, weil über ihr Asylansuchen negativ entschieden wurde. Anschober hatte dazu am Mittwoch in einer Pressekonferenz betont, dass es nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich nicht sinnvoll sei, Asylwerber in Ausbildung abzuschieben. Ökonom Friedrich Schneider präsentierte dazu eine Studie, die zeigt, dass die Abschiebung von Lehrlingen einen wirtschaftlichen Schaden im zweistelligen Millionenbereich bedeuten würde. Pro abgeschobenem Lehrling würden dem Staat rund 100.000 Euro entgehen. „Könnten sie in Österreich bleiben, würden die fertig ausgebildeten Lehrlinge Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Auch ihr Gehalt fließt zu großen Teilen in die Wirtschaft zurück, weil sie bei uns konsumieren“, betonte Schneider.