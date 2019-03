In der Causa BAWAG/Refco geht es um einen 350-Millionen-Euro-Blitzkredit der BAWAG an die strauchelnde Investmentfirma Refco im Jahr 2005. Stunden nach dem gewährten Kredit war das US-Unternehmen pleite. Sein Chef Phillip Bennett sitzt in New Jersey eine 16-jährige Gefängnisstrafe wegen Bilanzbetrugs ab.