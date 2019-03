Ausgeschieden waren zuvor Susanne Walli (400 m) und Andreas Vojta (3000 m). Walli hatte in den Vorläufen als Gesamt-36. in 54,69 Sekunden keine Chance. Die Oberösterreicherin war aber durch ihren grippalen Infekt aus der Vorwoche sehr geschwächt gewesen und konnte so nicht an ihre heuer erzielte Bestzeit von 53,44 Sekunden herankommen. Vojta kam in seinem Vorlauf als Zwölfter in 8:09,72 Minuten ins Ziel und schied als Gesamt-25. aus. „Mir hat der Speed gefehlt, um eine Chance fürs Finale zu haben“, bekannte Vojta.