Was nach der Karriere als Polit-Mitarbeiter folgt

Nur 18 Prozent in staatsnahen Betrieben

Dabei fällt auf, dass die Vermittlung an staatsnahe Betriebe gar nicht so einen großen Anteil ausmacht, wie gedacht. Lediglich 18 Prozent vormaliger SPÖ-Kabinettsmitarbeiter wechselten in Betriebe wie die ÖBB. Bei der Volkspartei waren es gar nur acht Prozent. Das weitaus größte Auffangbecken bietet die Verwaltung - 41 Prozent der schwarzen und 35 Prozent der roten Vertrauensleute wechselten dorthin.