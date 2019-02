8 Fragen zu dem Theater um den Karfreitag

Eigentlich gab es schon eine Karfreitags-Lösung mit einem halben Feiertag, doch die wurde in letzter Sekunde über Bord geworfen. Am Mittwoch beschließt die türkis-blaue Regierung nun ein kompliziertes Konstrukt, für das ein sogenannter persönlicher Feiertag kreiert worden ist. Wer frei haben will, muss sich dafür allerdings einen Urlaubstag nehmen - und zwar aus dem bestehenden Anspruch. Evangelische und Altkatholiken verlieren ihren gesetzlichen Feiertag. Wird, auf ausdrücklichen Wunsch des Chefs, doch gearbeitet, gibt es mehr Geld und einen zusätzlichen freien Tag. Die schwer durchschaubare Regelung wirft unzählige Fragen auf, die „Krone“ versucht, die wichtigsten zu beantworten.