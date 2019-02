Auf Nebenbuhler eingestochen: Elf Jahre Haft

Zur Bluttat war es am 20. August 2018 gekommen. Zuvor war in einem Gasthaus in Meidling, auf Bestreben des späteren Täters hin, ein sogenanntes Roma-Gericht zusammengekommen - sämtliche Beteiligte gehören der Volksgruppe der Roma an. Von dem „Gericht“ erhoffte sich der 35-Jährige offenbar Lösungen für die Probleme, die auf ihn zukamen, da sich seine Frau von ihm scheiden lassen wollte.