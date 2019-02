AK erkämpft 4.000 Euro Nachzahlung für Angestellte

Vier Jahre lang war die Angestellte bei einem Handelsbetrieb mit Sitz in der Steiermark beschäftigt und hatte in dieser Zeit hunderte Mehr- und Überstunden gemacht. Lediglich 89 davon waren ihr bezahlt worden. Zum Glück hatte sie genaue und gut nachvollziehbare Arbeitszeitaufzeichnungen geführt. So konnten die Rechtsexperten/-innen der AK Gmunden rasch feststellen, dass mit Beendigung des Dienstverhältnisses weitere 212 Überstunden offen waren.