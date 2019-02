Doppelgänger probten Gipfel-Ernstfall in Vietnam

„Herr Kim, Ihre Frisur nervt“

Allerdings kostet ihn die Verwandlung auch immer viel Zeit und Mühen: Drei Stunden arbeite er jedes Mal an dem Kim-Look mit sorgfältig manikürten Fingernägeln, einer dicken schwarzen Hornbrille und einem Maßanzug eines Schneiders in Hongkong, wo er lebt. Vor allem aber die Frisur mache ihm zu schaffen. Daher äußerte Howard X gleich eine Bitte an den nordkoreanischen Staatschef: „Herr Kim, bitte lassen Sie sich eine anständige Frisur machen, es nervt“, sagte Howard X. Der aus Kanada stammende White braucht dagegen nach eigenen Angaben nur etwa 20 Minuten für den Trump-Style mit viel Tönungscreme im Gesicht, wobei er die Partie unter den Augen ausspart.