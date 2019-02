Heidis Models als sündige Sennerinnen auf der Alm

„Diese Woche wird es extrem heiß bei ,Germany‘s next Topmodel‘“, versprach Heidi Klum schon vor Ausstrahlung der Show am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben, „und das trotz eisiger Temperaturen“. Auf einer Berghütte in den österreichischen Alpen stehen ihre Nachwuchsmodels in der aktuellen Folge in Dessous vor der Kamera von Ellen von Unwerth.