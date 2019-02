Mit Ablenkungsmanöver Juwelier bestohlen

„Bei den Täterinnen handelt es sich offenbar um eine Gruppierung von drei Frauen, vermutlich italienischer Herkunft. Schon in Zürich und in Deutschland haben sie Diebstähle begangen“, teilt Werner Grunow vom SPK Villach mit. Die Frauen haben es in mehreren Villacher Juweliergeschäften versucht, bei einem Juwelier waren sie erfolgreich. Sie erbeuteten Goldschmuck und Goldketten.