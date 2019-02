Weichselbraun lässt mit ihrer Robe Sterne funkeln

Für eine modische Note sorgt auch Alfons Haider, er moderiert in einem Frack „Slimline“ der Wiener Firma Frack & Co. Und wenn Kristina Inhof am 1. März in „Alles Opernball“ die rauschende Ballnacht Revue passieren lässt, werdem die Zuschauer sie in ihrem schwarz-weißen Abendkleid der New Yorker Designerin Erika Suess bewundern dürfen. Das Crepe-Kleid ist bis zum Knie sehr eng anliegend und fällt dann locker mit einer Schleppe auf den Boden. Das Oberteil ist mit handangefertigten weißen Blüten, Perlen und Steinen besetzt.