In Sibirien rieselt schwarzer Schnee vom Himmel

Wie sich vermutlich unschwer erraten lässt, ist der Mensch für den schwarzen Schnee verantwortlich: In der Region in Westsibirien befindet sich eines der größten Kohlefelder der Welt. Die Steinkohle, die im Tagebau abgebaut wird, wird in offenen Eisenbahnwaggons verladen. Der Staub, der durch den Abbau und den Transport entsteht, färbt den Schnee gräulich bis schwarz. Außerdem ist viel Schwerindustrie in der Gegend angesiedelt.