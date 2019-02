Katy Perry schraubt Karriere für Bloom-Baby zurück

Nach ihrer Liebespleite mit Russell Brand sei Perry beim zweiten Anlauf besonders vorsichtig, heißt es weiter. „Ihr ging es so schlecht nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann, also ist eine erneute Hochzeit eine große Sache. Ihre Freunde und Familien freuen sich so für sie und sind aufgeregt. Sie sind solch ein großartiges Paar. Sie nahmen sich wirklich die Zeit herauszufinden, ob sie als Paar funktionieren können. Das wollten sie wirklich von Anfang an, aber die Dinge sind nicht immer leicht. Sie sind beide stolz darauf, wie weit sie gekommen sind. Alle sind super aufgeregt wegen der Verlobung.“