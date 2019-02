Busfahrer soll neunjährigem Schüler gedroht haben

Extrem verschmutzte Schuhe

Ein Disponent der Verkehrsstelle Steyr antwortete: „Immer wieder kommt es bei dieser Haltestelle zu dem Problem, dass Schüler mit extrem verschmutzten Schuhen einsteigen wollen. Das kommt daher, weil die Schüler in der angrenzenden Wiese umherlaufen und spielen. Ihr Sohn hatte an diesem Tag extrem verschmutzte Schuhe, worauf ihn der Lenker aufforderte, er möge sich vor dem Einsteigen seine Schuhe abputzen. Was ihr Sohn ja auch gemacht hat, er klopfte sich vor dem Bus seine Schuhe ab, und durfte dann einsteigen“.