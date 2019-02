„Für Sanktionen gegen das Österreich von Kurz“

Die Ursache für die Probleme des Europas der Gegenwart sieht Lévy indessen in der Trägheit und Mutlosigkeit der Europäer. Ein Befund, den der Franzose übrigens durchaus mit Kurz teilt. Dieser hatte am Wochenende in einem Interview auch seine Sorge um ein Zurückbleiben Europas im Vergleich zu anderen Teilen der Welt bekräftigt. „Bei vielen Europäern hat ein Sättigungsgefühl eingesetzt. Das halte ich für gefährlich“, so Kurz gegenüber der „Presse am Sonntag“.