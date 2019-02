Demente Thailänderin nach 640 Kilometern gestoppt

Die 59-jährige Kaeomanee Arjaw vom Bergvolk der Akha war am 12. Juni in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai als vermisst gemeldet worden, wie die dortige Einwanderungsbehörde am Freitag mitteilte. Erst Ende Jänner wurde sie in der südchinesischen Stadt Kunming entdeckt. Dank eines thailändischen Ausweises, den die 59-Jährige bei sich trug, konnten die chinesischen Behörden das nächstgelegene thailändische Konsulat kontaktieren.