Oscar-Eklat: Knapp 100 Mega-Stars protestieren

Es sei eine „Beleidigung“ für Filmschaffende, wenn wichtige Kinokunst herabgewürdigt werde, heißt es in dem am Donnerstag von Branchenportalen veröffentlichten Schreiben. Es geht um Pläne der Filmakademie, die Trophäen in vier Kategorien erstmals während Werbepausen bei der Show am 24. Februar auszuhändigen, um damit die Gala kürzer zu halten. Betroffen sind die Sparten Kamera, Schnitt, Live-Action-Kurzfilm sowie Make-up und Haarstyling, wie die Verleiher am Montag bekannt gaben. Die Übergabe der Preise in den vier Sparten soll im Internet zu sehen sein, die Dankesreden der Gewinner sollen in kürzerer Form in der Fernsehshow übertragen werden, hieß es.