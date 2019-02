Raumfahrt-Projekt „Mars One“ ist pleite

Das umstrittene „Mars One“-Projekt für eine Reise zum Mars ohne Rückflug ist in finanziellen Schwierigkeiten. Die Schweizer Aktiengesellschaft Mars One AG sei in Basel unter Insolvenzverwaltung gestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Im Handelsamtsblatt wurde eine „Vorläufige Konkursanzeige“ des Unternehmens veröffentlicht.