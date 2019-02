Ab 50 Jahren fängt das Leben erst so richtig an

Smartphone gehört dazu - wie die Zeitung am Frühstückstisch!

Konservativ zeigen sich die Senioren, wenn es um eine gedruckte Tageszeitung geht. Generation 50+ will beim Frühstückstisch darauf nicht verzichten! Aber in einer Sache sind sich die „Golden Ager“ und die Jugend einig: Beide können sich nicht vorstellen, eine Woche auf das Smartphone zu verzichten.