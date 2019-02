Lewandowski über Hamann-Kritik: „Einfach nur dumm“

„Ich glaube, dass Lewandowski zum Problem für Bayern München wird. Seine Theatralik, sein Abwinken, sein zum Teil lustloses Verhalten auf dem Platz. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass er ein Einzelgänger ist“, lederte Didi Hamann bei „Sky90“ gegen Robert Lewandowski los. Nach dem Pokal-Fight in Berlin Mittwochabend folgte der knallharte Konter! „Mich interessiert nicht, was andere sagen. Vor allem dann nicht, wenn es einfach nur dumm ist“, so der Pole nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Und „Lewa“ legte sogar noch nach! „Ich denke nicht, dass er viel von Taktik versteht.“ Rumms! Das hat gesessen.