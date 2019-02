Bayern München zittert sich im DFB-Pokal weiter!

Rekordsieger Bayern München hat sich knapp, aber am Ende eben doch ins Viertelfinale des DFB-Pokals gezittert! Die Münchner setzten sich am Mittwochabend bei Hertha BSC Berlin erst nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:1) durch. Matchwinner war Kingsley Coman, der in der 98. Minute per Kopf zum Endstand traf. Die Bayern hatten sich die 30 Extra-Minuten selbst eingebrockt. Ein schwerer Fehler von Verteidiger-Routinier Mats Hummels ermöglichte Davie Selke den Ausgleich zum 2:2 (67.). Bis dahin war Bayern-Mittelfeldspieler Serge Gnabry mit zwei Toren (7., 49.) der überragende Mann des Spiels gewesen.