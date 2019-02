Brennerautobahn wieder für den Verkehr geöffnet

Nachdem am Samstag in Norditalien starke Schneefälle für ein Verkehrschaos und eine Sperre der Brennerautobahn (A22) gesorgt hatten, ist diese schrittweise wieder für den Verkehr geöffnet worden. „Die Verkehrssituation auf den Staatsstraßen und auf der Brennerautobahn hat sich leicht entspannt, kritische Situationen bestehen aber weiterhin“, teilte der Südtiroler Zivilschutz in der Nacht auf Sonntag mit.