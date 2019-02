Kälbertransporte: Volksanwalt schaltet sich ein!

Haben Behörden korrekt gehandelt?

Kräuter betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass gemäß der geltenden „Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport“ die zuständigen österreichischen Behörden das Fahrtenbuch eigentlich erst dann abstempeln dürften, wenn sie sich vergewissert haben, dass sowohl beim Transport wie auch am Bestimmungsort alle rechtlichen Anforderungen erfüllt wurden. Vor diesem Hintergrund will der Volksanwalt von Hartinger-Klein vor allem zwei Fragen beantwortet wissen: War es überhaupt rechtens, dass die zuständigen Behörden das Fahrtenbuch abgestempelt haben, obwohl am Bestimmungsort offenkundig die Ruhezeitvorgabe nicht eingehalten wurde? Und haben die zuständigen Behörden bereits Kontakt mit ihren italienischen Kollegen aufgenommen, um zumindest in zukünftigen Fällen eine Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten?