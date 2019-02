Kokain im Wert von mehr als 500 Mio. € abgefangen

Allein im ligurischen Genua entdeckten die Ermittler am Donnerstag 2,1 Tonnen Kokain in 60 Taschen verstaut an Bord eines aus Kolumbien kommenden Schiffes, das in Richtung Barcelona unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, handelt sich um die größte Menge Kokain, die in den vergangenen 25 Jahren in Italien konfisziert wurde. Der Wert der heißen Ware belaufe sich auf mehr als 400 Millionen Euro. Ein Spanier sei festgenommen worden.