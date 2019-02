Bad Ischls Kulturhauptstadt-Chance bleibt aufrecht

Die zwölfköpfige Jury entschied, dass alle drei Städte auf die Shortlist kommen, also weiter im Rennen bleiben, und gab dies bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Es heißt nun also für Bad Ischl weiter an der Bewerbung arbeiten, denn erst Ende des Jahres wird die endgültige Entscheidung getroffen, welche Stadt 2024 Kulturhauptstadt wird.