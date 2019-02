Die acht Spitzenreiter bei den Misstrauensanträgen

Was am Mittwoch im Parlament geschehen ist, hat mittlerweile Tradition: Das Hohe Haus stimmte darüber ab, ob Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) rausgeworfen werden soll. Es war der sechste Misstrauensantrag gegen ihn - und auch dieser scheiterte wie die fünf Versuche zuvor mangels parlamentarischer Mehrheit. Kickl schaffte es damit in einen „elitären“ Klub: Er gehört schon jetzt zu jenen Politikern, an deren Sesseln das Parlament am öftesten gesägt hat.