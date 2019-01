WM-Entscheidung: Hirscher pfeift auf Teambewerb

Marcel Hirscher hat am Dienstag in Schladming wieder eindrucksvoll seine große Klasse unter Beweis gestellt (oben im Video). Bei der kommenden Weltmeisterschaft in Aare wird sich der Salzburger voll und ganz auf Riesentorlauf und Slalom in der zweiten Woche konzentrieren. Bedeutet: Hirscher verzichet nach der Kombination, was bereits feststand, nun auch auf den Teambewerb.