Vor 50 Jahren: Das letzte Konzert der Beatles

Auf den Tag genau vor einem halben Jahrhundert, am 30. Jänner 1969 zur Mittagszeit, haben die Beatles ihr allerletztes Konzert gespielt: Am Dach des Sitzes ihrer Firma Apple Corps in der Londoner Savile Row 3, unweit des Piccadilly Circus. Nur vor einer Handvoll geladener Gäste sowie Mitarbeitern der Filmcrew, die den Auftritt für den Dokumentarfilm „Let It Be“, der erst 1970 - nach der Trennung der Fab Four - in die Kinos kam, auf Zelluloid bannten.