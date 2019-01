Veranstalter kritisieren Pläne der Formel-1-Bosse!

In der kommenden, am 17. März in Melbourne beginnenden Saison stehen noch keine neuen Rennen auf dem Programm. 2020 wird Vietnam erstmals Grand-Prix-Schauplatz. Dazu steht Miami zur Debatte. Demgegenüber laufen bei fünf Veranstaltern nach 2019 die Verträge aus, darunter mit Silverstone und Mexiko die beiden Rennen mit dem zuletzt größten Zuschaueraufkommen. Die drei weiteren betroffenen Grand Prix sind die Europa-Klassiker in Barcelona, Hockenheim und Monza.