KTM rückte eigener Schallmauer wieder näher

Keine Business-, sondern Rennanzüge; keine endlosen Meetings, sondern einfach losstarten. Das sind Sätze, mit denen KTM bei der Suche nach neuen Mitarbeitern punkten will. Dabei wirft man auch Zahlen in die Waagschale: So sind die Mattighofener mit 261.454 verkauften Motorrädern 2018 weiter Europas Nr. 1!