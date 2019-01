Thomas Stelzer war in der ZiB nur selten im Bild

Landtagswahlen spielten eine Rolle

Stelzer begründet das Ungleichgewicht mit den Landtagswahlen in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und eben Kärnten. „In Kombination mit den Personaldiskussionen in der SPÖ ist es nachvollziehbar, dass diese Länderchefs auch in der nationalen ORF-Berichterstattung verstärkt berücksichtigt wurden. Unser Ziel ist es aber sicher nicht, durch parteiinterne Streitigkeiten in den ZIB-Formaten öfter vorzukommen“, so Stelzer.