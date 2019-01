Warnung durch App: Aktuell schlechte Luft in Wien

Ist Feinstaub gar nicht so gefährlich?

Detail am Rande: Mehr als 100 deutsche Lungenfachärzte ließen am Mittwoch mit einem Positionspapier aufhorchen: Die Mediziner fordern darin eine Neubewertung wissenschaftlicher Studien zur Gesundheitsgefahr von Feinstaub, denn es gebe „derzeit keine wissenschaftliche Begründung für die aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide“.