Nächstes Salzburg-Juwel im Sommer nach Leipzig?

Nächster namhafter Abgang?

Sein Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis 2021. Nach dem Abgang von Amadou Haidara in Richtung Leipzig und dem schon feststehenden Sevilla-Wechsel von Dabbur im Sommer droht Salzburg nun der nächste namhafte Abgang. Es kündigt sich auf jeden Fall ein größerer Umbruch an …