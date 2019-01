Max (11) und seine Mama dürfen hoffen

Damit kamen zu den Sorgen um ihr Kind auch gravierende finanzielle Sorgen. Also wandte sich die verzweifelte Frau an die Arbeiterkammer. „Wir sind sehr froh, dass das Landesgericht unserem Antrag zur Gewährung der Pflegestufe 1 nachgekommen ist“, betont AK-Juristin Brigitte Ohr. Tatsächlich wird der kleinen Familie das Pflegegeld sogar rückwirkend ab Juni 2018 ausgezahlt. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, so die Alleinerzieherin gerührt.