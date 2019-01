Aktuell: Diese Seen laden zum Eislaufen ein

Nicht nur am Weissensee, am Hörzendorfer- und Rauschelesee sowie am Lendkanal in Klagenfurt kann man sich am Eis bewegen. Auch der Längsee ist jetzt endlich befahrbar. „Der See ist fast ganz zugefroren“, gibt der Eislaufverein vom Wörthersee bekannt. Der Aichwaldsee bleibt weiterhin gesperrt.