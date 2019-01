„Geistheiler“ darf groß in Zeitung werben

„Könnte lebensgefährlich werden“

„Schwachsinn“ sei „immer schon ein Geschäftsmodell in Österreich“ gewesen, heißt es in Reaktionen auf Twitter. Aber auch rechtliche Konsequenzen werden gefordert - so stelle das Inserat gar eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar und „sollte angezeigt werden“, meint ein User. „Für Menschen, die so etwas glauben, könnte es lebensgefährlich werden.“