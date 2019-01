Autolenker landete nach Überschlägen in der Wiese

Der 26-Jähriger aus Waldzell kam in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ortschaft Schauberg rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto flog einige Meter durch die Luft, überschlug sich mehrmals und kam nach 80 Metern in einer Wiese völlig zerstört zu liegen. Der Fahrzeuglenker erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert.