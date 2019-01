Taferln für „besseres Miteinander“ hinter Gittern

Ordnung muss sein. Vor allem hinter Gittern! Doch viele Insassen verstanden die aneinandergereihte Buchstabenlawine in den Hausordnungen (trotz Übersetzung in vielen Sprachen) nicht. Und so fasste die Vollzugsdirektion einen Entschluss: Statt sperriger Gesetzestexte müssen Zeichnungen bzw. Taferln her!