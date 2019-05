Trinkwasserfilter: Nützlich oder nicht?

Vor allem bei unseren Nachbarn in Deutschland kommen Trinkwasserfilter häufig zum Einsatz. In Regionen, in denen das Leitungswasser sehr kalkhaltig ist, empfiehlt es sich, das Wasser vor dem Verzehr zu filtern. Auch in Österreich gibt es Gegenden, in denen man das Trinkwasser besser filtern sollte. Wir zeigen Ihnen, was diese Filtersysteme wirklich bringen.