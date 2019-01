Letzter Freundschaftsdienst im Theater Tribüne

Spezielles „Team“

Doch George und Lennie sind ein ganz spezielles „Team“. George ist klug und pragmatisch. Lennie ist ein (zu) großes Kind mit Bärenkräften - aber (zu) wenig Verstand. Lennie liebt alles, was man streicheln kann. Doch was er liebt, streichelt er buchstäblich zu Tode. Manchmal sind es nur Mäuse, manchmal ein kleiner Hund. Und dann führt Lennies Zuneigung direkt in eine Katastrophe.