Melissa Naschenweng: „Bin ein buachanes Dirndl“

„Willkommen in den Bergen“ hat dieselbe Melodie wie ein Song von Typically Tropical aus 1975 bzw. die Vengaboys mit „We’re Going To Ibiza!“, „Ich will ‘nen Bauern als Mann“ ist ein Cover von „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ und diesen Song hast du für die ATV-Erfolgssendung “Bauer sucht Frau" aufgenommen. Suchst du dir diese Cover selbst aus oder werden sie auf dich zugeschnitten?

Das Team Melissa besteht nicht nur aus mir, sondern auch aus Produzent und Manager und sie wissen genau, was passt. Es gibt quasi “The Brain And The Machine“. (lacht) Und ich bin die Maschine, die ausführt. Das ganze Album ist ein tolles Gemeinschaftsprodukt und ich bin dankbar für dieses Team. Ich kann schon einteilen, was für mich so passt, aber nur gemeinschaftlich sind wir wirklich stark.