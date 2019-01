Die älteste Rinderrasse der Welt liefert Heumilch

Die Milch wird mit viel Handarbeit und nach traditionellen Rezepten vor allem zu Joghurt, Topfen, Frischkäse und Butter verarbeitet. 25.000 Kilogramm Heumilch werden an die Molkerei geliefert. Der Rest geht in die Kälberfütterung und den Eigenverbrauch. Vermarktet wird direkt über den Hofladen in Ludmannsdorf.