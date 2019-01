Aniston & Pitt: Liebescomeback zum 50. Geburtstag?

Schon seit Monaten tüftelt der ehemalige „Friends“-Star an einer Mega-Party, die an Anistons 50. Geburtstag in ihrem Haus steigen soll. „Jen wird die Party in ihrem Luxus-Anwesen in Bel-Air veranstalten“, verrät ein Insider im Magazin „Life & Style“. Es werde ein „episches Fest“. Italienische, mexikanische und vegane Spezialitäten sollen am Speiseplan stehen. Die besten Restaurants der Umgebung seien für das Catering engagiert worden. Champagner und Cocktails sollen fließen, und ein DJ werde den prominenten Gästen einheizen.